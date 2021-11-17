40 000 новобранцев в партии Армия защитников Отечества за месяц! | За Социализм

Виктор Федотов

Как приятно видеть скоротечные сборы гражданского ополчения, которое в течение только одного месяца набрало 40-тысячную армию своих сторонников. Сборы идут на телеграм-канале и пока недоступны соглядатаям. Оказалось, телеграм канал — это оставшееся единственное место, где люди могут собираться и общаться без всяких ненужных ограничений. Каждый раз, открывая странички канала удивляешься скорости роста численности добровольцев, словно им тут мёдом намазано. В чём секрет такой популярности?

Постучался в эту группу и я, но оказалось, что приёма там никакого нет — входи -выходи, никто тебя даже не заметит. Новое ополчение набирает толпы скучающих в социальных группах без дополнительных эмоций и наказов. Никаких задач пока не ставится. Если и есть верхнее руководство, то оно, видимо, специально не формулирует никаких задачу. Единственно, что нужно сделать вступить в группу по месту жительства, познакомиться с участниками, а потом найти возможность личных знакомств и общений. Как я понимаю, пока это только круб по интересам.

На клубе вывеска — Армия защитников Отечества. От кого следует защищать Отечество мы узнаём из Программы будущей партии!

«ПРОГРАММА АРМИИ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА



Главная, политическая и экономическая цель Программы Команды «Служения», нацелена на защиту целостности государства, сохранение и приумножение Народа России.

На данный момент в стране большая депопуляция, смертность превышает рождаемость. Мы огромными темпами теряем население. Вместо того, чтобы основное внимание обратить на нужды и социальные проблемы граждан, власть проводит политику личного обогащения и замещения Народа России мигрантами. Это политика, наносящая удар по целостности государства и сохранению Народа. Что является преступлением против Отечества и граждан России. В настоящее время у власти временщики, команда стяжания.

Основа нашей Программы — возрождение традиционной, с глубоким духовно — нравственным укладом, многодетной Семьи. Государство обязано защищать Семью, через сильные Армию и Флот, справедливый Закон – защищающий добро и наказывающий зло. Обязано обеспечить высокооплачиваемым высокотехнологичным рабочим местом, достойной пенсией людей пожилого возраста и материальной поддержкой многодетным семьям, социальным обеспечением — бесплатным высококвалифицированным медицинским обслуживанием и достойным образованием. Семья должна Служить государству. Во взаимодействии гражданина с государством должен действовать внутренний Закон — гражданин Служит государству, государство защищает и обеспечивает гражданина.

Стратегическая национализация, новая индустриализация на основе вертикальной интеграции позволит решить социальные и экономические проблемы в стране. Без деприватизации командных высот экономики развить независимую систему народного хозяйства невозможно. Национализация стратегических объектов – это правовой акт, жизненно необходимый для национального суверенитета экономики. Экономическое развитие страны не может проистекать из украденной олигархами народной собственности, которая экономически неэффективна, юридически нелегитимна, социально несправедлива. Сырьевые олигархи и биржевые спекулянты никогда не смогут поднять отечественную промышленность. Это против их интересов. Изнутри страну подтачивают искусственно ими созданные, рукотворные экономические кризисы. Обогащая одних и делая нищими других. Около 70% населения не имеют собственных накоплений, это люди, находящиеся на грани выживания. Состояние же олигархов увеличилось в разы, как и само количество миллиардеров. Налицо политика обворовывания Народа России.

Внутренне слабая страна не может быть сильной на международной арене. Национализация стратегических секторов экономики позволит направить сырьевую, банковскую, земельную, инфраструктурную ренту на новую индустриализацию, на восстановление экономической мощи государства. Для России жизненно необходима замена экспортно-сырьевой модели экономики, подчиненной западному капиталу, на экономическую модель новой индустриализации, разработанную экономистом С.С. Губановым. России нужна суверенная экономическая система, настроенная на всемерный подъем промышленного производства и качества жизни людей при главенстве отечественных вертикально-интегрированных, межотраслевых корпораций, ни в чем не уступающих зарубежным ТНК.

Интегрированный государственно-корпоративный сектор включит в себя звенья добывающей и обрабатывающей промышленности, науки, оптовой и розничной торговли, маркетинговой службы, транспортно-складской инфраструктуры, электроэнергетики, сельского, лесного, рыбного хозяйства, финансово-промышленного лизинга. Вместо сырьевой будет экономика со специализацией на выпуске конкретных видов конечной наукоемкой продукции: микропроцессоров, суперЭВМ, технотронных двигателей различного применения, авиационной техники, судов и кораблей, систем цифровой связи и цифрового телевидения, автоматизированной техники бытового назначения и т.д. Отечественный промышленный капитал должен поглотить сырьевой и банковский, стать интегрированным, обрести способность создавать высокопроизводительные и высокооплачиваемые рабочие места, а государство – гарантировать полную и достойную занятость, высокие стандарты социального обеспечения».

Авторы программы начали с проблемы повышенной смертности, а закончили новой индустриализацией. Весьма неожиданный ход мыслей, но парадоксальный. Раньше мы считали, что любая создаваемая партия должна иметь свою, отличную от других идеологию. Какая она будет, коммунистической, либеральной, капиталистической, консерваторской, не важно, но идеология должна быть объявлена.

Само слово партия означает часть целого, то есть партия — это часть народа, но не весь народ. Любая партия должна опираться на определённый класс, движущую силу будущего государства, источник её кадрового состава. Классы различаются, как правило, по доли и размеру получаемых общественных богатств. Маркс выделял всего три класса: класс пролетариев, лиц наёмного труда, класс буржуазии — или класс частных собственников и класс интеллигенции. Современная структура общества подчиняется более сложной стратификации — по уровню дохода, по социальному положению, по уровню образования, по сфере деятельности, по уровню дохода, по состоянию собственности, возрасту, кругу интересов и т.д. Об этом в программе ни слова.

Громкого названия недостаточно. Будем ждать разъяснений.

Координаты для связи: Ссылка на телеграмм канал: https://t.me/armyZO Электронная почта: ruspatriot75@gmail.com